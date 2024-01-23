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Еще одно землетрясение произошло в Алматы

Жители и гости Алматы вновь почувствовали подземные толчки. Как уточнили в ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» (ТОО «ННЦСН и И») МЧС РК, ощутимость оценена в 2 балла, сообщает Zakon.kz.
землетрясение
Источник: РИА "Новости"

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января 2024 года в 10 час. 01 мин. 21 сек. Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая… Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — 2 балла», — говорится в сообщении.

По данным ТОО «ННЦСН и И»:

  • энергетический класс землетрясения — 11,9;магнитуда MPV — 5,3;
  • координаты эпицентра — 41.34° с.ш. 78.73° в.д.;глубина — 5 км.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.