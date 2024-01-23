В Новосибирске сгорел приют для животных «Хочу жить»

22 января В Дзержинском районе в приюте «Хочу жить» вспыхнул пожар. Кошки и собаки остались без крова. Теперь люди собирают средства на его восстановление.
По словам хозяйки приюта Вероник, животные не пострадали — их успели спасти, сразу бросились ловить кошек и выводить собак. В тот момент о документах и вещах даже не думали.
Хозяйка отметила, что последствия происшествия масштабны, так как в пожаре остались силы женщины, здоровье и деньги, которые добывались с большим трудом.
Жители Новосибирска моментально откликнулись на призыв о помощи. Горожане собирают деньги на восстановление приюта, а также на корм и медикаменты, сообщил VN.ru.