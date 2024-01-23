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В Новосибирске сгорел приют для животных «Хочу жить»

В результате пожара никто не пострадал.
Источник: группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"

22 января В Дзержинском районе в приюте «Хочу жить» вспыхнул пожар. Кошки и собаки остались без крова. Теперь люди собирают средства на его восстановление.

По словам хозяйки приюта Вероник, животные не пострадали — их успели спасти, сразу бросились ловить кошек и выводить собак. В тот момент о документах и вещах даже не думали.

Хозяйка отметила, что последствия происшествия масштабны, так как в пожаре остались силы женщины, здоровье и деньги, которые добывались с большим трудом.

Жители Новосибирска моментально откликнулись на призыв о помощи. Горожане собирают деньги на восстановление приюта, а также на корм и медикаменты, сообщил VN.ru.

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