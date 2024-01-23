Бастрыкин запросил доклад о смерти девочки, умершей под завалами одежды

В данный момент СКР Свердловской области проводит доследственную проверку, также следователи дадут оценку действиям или бездействию органов системы профилактики.



Напомним, инцидент произошел 21 января, тело ребенка обнаружила мать. По данным СКР, смерть не носит криминального характера. Соседи семьи говорили, что неоднократно жаловались них в полицию и органы опеки из-за агрессивного поведения отца, при этом, по сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей не поступало жалоб.