Более трех миллионов рублей отдали мошенникам жители Башкирии

Еще одной пострадавшей оказалась 25-летняя жительница Уфы. Девушке предложили оценивать товар на маркетплейсах, однако необходимо было вложиться. Мошенники уверили, что вложенные деньги быстро вернуться с зарплатой. Горожанка оформила кредит на сумму 505 тысяч рублей и перевела на счета мошенников. Однако дохода с новой подработки заявительница так и не получила, а ее «куратор» пропал.