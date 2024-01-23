Более трех миллионов рублей отдали мошенникам жители Башкирии

Жители Башкирии продолжают попадаться на уловки мошенников и терять деньги. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, за минувшие выходные жители региона отдали аферистам более трех миллионов рублей.
Среди жертв мошенников оказался 67-летний уфимец. Он хотел заработать на инвестициях, но нарвался на аферистов и отдал им 960 тысяч рублей.
Еще одной пострадавшей оказалась 25-летняя жительница Уфы. Девушке предложили оценивать товар на маркетплейсах, однако необходимо было вложиться. Мошенники уверили, что вложенные деньги быстро вернуться с зарплатой. Горожанка оформила кредит на сумму 505 тысяч рублей и перевела на счета мошенников. Однако дохода с новой подработки заявительница так и не получила, а ее «куратор» пропал.
По всем фактам мошенничества заведены уголовные дела.