Сейсмолог: Землетрясение в Алматы может произойти в любой момент

Журналисты напомнили, что еще 15 января в соцсетях распространялась информация о предстоящем землетрясении. Один из блогеров еще
Даулет Сарсенбаев ответил, что сейсмология — наука молодая, но «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» проводит исследования с 1976 года. Первые сейсмостанции мониторинга установили еще в 1927—1930 годах.
В целом мониторинг и наблюдение за сейсмической активностью в Казахстане ведут уже много десятилетий, поэтому имеет смысл полагаться на данные специалистов, а не на умозаключения блогеров.
«Мы не знаем, на что ссылаются блогеры, которые дают прогнозы о сейсмоситуации и сейсмообстановке. Что в прошлый раз, что сегодня ночью народ начал выходить (на улицы. — Прим. ред.), не доверяя официальным организациям, а доверившись соседскому чату, где начали пересылать сообщения, что в 3:30, 5:00 будут разрушительные землетрясения. Здесь нужно исходить из того, что мы живем в сейсмоопасной зоне, землетрясение может произойти в любой момент и секунду. Мы должны это понимать. Тем более что в Алматы и Алматинской области несколько раз за всю историю происходили разрушительные землетрясения».
Специалист подчеркнул важный для понимания момент: угрозу для жизни представляет не землетрясение как таковое, а разрушения, которые оно приносит — пожары, обвалы, сели, оползни.
«Мы можем спасти наши жизни, только когда мы будем знать правила действий при землетрясениях. Начинать нужно с себя», — заключил Даулет Сарсенбаев.
Ранее стало известно, что после землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека.
Утром 23 января директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил, что землетрясение, произошедшее в Алматы, никакой опасности для инфраструктуры города и Алматинской агломерации не представляет.