Сейсмолог: Землетрясение в Алматы может произойти в любой момент

«Мы не знаем, на что ссылаются блогеры, которые дают прогнозы о сейсмоситуации и сейсмообстановке. Что в прошлый раз, что сегодня ночью народ начал выходить (на улицы. — Прим. ред.), не доверяя официальным организациям, а доверившись соседскому чату, где начали пересылать сообщения, что в 3:30, 5:00 будут разрушительные землетрясения. Здесь нужно исходить из того, что мы живем в сейсмоопасной зоне, землетрясение может произойти в любой момент и секунду. Мы должны это понимать. Тем более что в Алматы и Алматинской области несколько раз за всю историю происходили разрушительные землетрясения».