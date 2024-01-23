Нашли в четырех метрах от берега: в Челябинской области в реке утонул ребенок

В деревне Череповка Южноуральского округа погиб восьмилетний мальчик. Он утонул в реке Увелька.
Днем мальчик ушел на прогулку и не вернулся. Школьника искали, и обнаружили только ночью, погибшим. Тело ребенка заметили в воде в четырех метрах от берега.
В региональном ГУ МЧС объяснили, что выходить на речной или озерный лед может быть очень опасно и в середине зимы.
— Даже сейчас, после холодов, лед встал неравномерно, — рассказали в чрезвычайном ведомстве. — Его толщина в злополучном месте реки составляла всего 5 сантиметров. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.