Нашли в четырех метрах от берега: в Челябинской области в реке утонул ребенок

— Даже сейчас, после холодов, лед встал неравномерно, — рассказали в чрезвычайном ведомстве. — Его толщина в злополучном месте реки составляла всего 5 сантиметров. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.