В Самаре в одной квартире прописали более 100 мигрантов

«Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания», — говорится в сообщении.



Преступление было совершено в Промышленном районе города. Полиция установила, что безработный горожанин 1963 года рождения с 2022 по 2023 год фиктивно прописал иностранцев в квартире многоэтажного дома на ул. Ново-Вокзальной. В перспективе он не собирался предоставлять им жилье.



Силовики выяснили, что обвиняемый имеет судимость за подобное преступление. Его неоднократно предупреждали об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но он совершил преступление повторно.



Мужчину задержали. Он полностью признал вину в преступлении и сообщил, что получил за свои действия денежное вознаграждение в размере более 50 тыс. руб.