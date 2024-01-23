За неделю в Молдове зарегистрировано несколько вспышек высокопатогенного птичьего гриппа

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik.Несколько вспышек высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) выявлено на территории Молдовы в период с 12 по 19 января, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов.
Так, по данным ведомства, очаги выявлены в непрофессиональных птицеводческих хозяйствах в селе Пояна Шолданештского района, селе Боросений-Ной Рышканского района, селе Оксентя Дубоссарского района, а также в пяти хозяйствах в селе Парканы Сорокского района.
«В связи с этим в экстренном порядке были проведены заседания чрезвычайных комиссий, утверждены планы мероприятий по ликвидации вспышки птичьего гриппа. Установлены трехкилометровые охранные зоны и зоны наблюдения протяженностью 10 километров, где ветеринарные врачи проводят учет животных в хозяйствах и оценку состояния здоровья поголовья птицы», — уточнили в ведомстве.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает аграриев держать птиц в закрытых помещениях и немедленно уведомлять ветеринарные службы при появлении первых клинических признаков птичьего гриппа.
В начале января санитарное ведомство сообщило о выявлении на территории республики 25 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Из них 15 было выявлено в дикой природе, еще 10 — у птиц из небольших фермерских хозяйств.