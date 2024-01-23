За неделю в Молдове зарегистрировано несколько вспышек высокопатогенного птичьего гриппа

«В связи с этим в экстренном порядке были проведены заседания чрезвычайных комиссий, утверждены планы мероприятий по ликвидации вспышки птичьего гриппа. Установлены трехкилометровые охранные зоны и зоны наблюдения протяженностью 10 километров, где ветеринарные врачи проводят учет животных в хозяйствах и оценку состояния здоровья поголовья птицы», — уточнили в ведомстве.