В Новороссийске в лобовом ДТП с «КАМАЗом» погиб человек

Ранее мы сообщали, что 21-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не избрал безопасную скорость и в результате заноса столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 34-летнего мужчины. 18-летний пассажир «Лады Калины» скончался в больнице. Водитель легковушки и двое пассажиров 15 и 17 лет получили травмы разной степени тяжести. Им потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП устанавливаются.