Грызунов с опасными инфекциями выявляют в жилфонде Минска

МИНСК, 23 янв — Sputnik. В белорусской столице всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отправляют на исследования в лабораторию особо опасных инфекций, сообщила директор центра профилактической дезинфекции Светлана Лободенко.

По ее словам, дератизационные мероприятия (для ликвидации или снижения количества грызунов — Sputnik) должны проводиться на систематической основе. Выполнять их нужно не только в жилфонде, но и во всех вспомогательных помещениях.

«Их кратность должна быть не реже одного раза в месяц, она может увеличиваться в зависимости от численности насекомых и грызунов», — рассказала Лободенко, ее слова приводит агентства «Минск-Новости».

Руководитель центра также сообщила, что всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отдают на исследования в лабораторию особо опасных инфекций республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Так, в 2023 году отловить удалось 46 грызунов, их также отправили на исследование. У 17 из них были выявлены особо опасные инфекции. У большинства — 70% случаев — была выявлена туляремия (острое инфекционное заболевание, которое вызывает лихорадку, поражение лимфатических узлов и других органов). У 17% проверенных грызунов обнаружена геморрагическая лихорадка с почечным симптомом, а у 12% — лептоспироз (инфекция, поражающая мышцы, центральную нервную систему, капилляры, почки и печень).