Грызунов с опасными инфекциями выявляют в жилфонде Минска

МИНСК, 23 янв — Sputnik. В белорусской столице всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отправляют на исследования в лабораторию особо опасных инфекций, сообщила директор центра профилактической дезинфекции Светлана Лободенко.
По ее словам, дератизационные мероприятия (для ликвидации или снижения количества грызунов — Sputnik) должны проводиться на систематической основе. Выполнять их нужно не только в жилфонде, но и во всех вспомогательных помещениях.
Специалист пояснила, что эти мероприятия предусматривают обследование объектов, проведение истребительных или профилактических мероприятий, а также контроль качества.
«Их кратность должна быть не реже одного раза в месяц, она может увеличиваться в зависимости от численности насекомых и грызунов», — рассказала Лободенко, ее слова приводит агентства «Минск-Новости».
Отлов и исследования грызунов
Руководитель центра также сообщила, что всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отдают на исследования в лабораторию особо опасных инфекций республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Увеличить площадь обработки
Лободенко полагает, что для большей эффективности работы в этом направлении нужно увеличивать площади обработки.
Так, например, сейчас не обрабатываются строения внутри дворов, которые имеют общие коммуникации с домами. Это центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, а ведь основные пути миграции для грызунов — это как раз-таки подземные коммуникации (канализация, тепло- и электросети).
Дезинсекционные мероприятия осуществляются сезонно — с апреля по октябрь. Обрабатываются подвалы и мусороприемные камеры, но, по мнению, директора профильного центра, эти работы нужно осуществлять и в подъездах.
«Об этом свидетельствуют заявки от жителей, которые поступают даже не в сезон», — заявила специалист.