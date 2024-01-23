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Грызунов с опасными инфекциями выявляют в жилфонде Минска

В прошлом году 46 грызунов, отловленных в столице, отправили на исследование, у 17 из них были выявлены особо опасные инфекции.

МИНСК, 23 янв — Sputnik. В белорусской столице всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отправляют на исследования в лабораторию особо опасных инфекций, сообщила директор центра профилактической дезинфекции Светлана Лободенко.

По ее словам, дератизационные мероприятия (для ликвидации или снижения количества грызунов — Sputnik) должны проводиться на систематической основе. Выполнять их нужно не только в жилфонде, но и во всех вспомогательных помещениях.

Специалист пояснила, что эти мероприятия предусматривают обследование объектов, проведение истребительных или профилактических мероприятий, а также контроль качества.

«Их кратность должна быть не реже одного раза в месяц, она может увеличиваться в зависимости от численности насекомых и грызунов», — рассказала Лободенко, ее слова приводит агентства «Минск-Новости».

Отлов и исследования грызунов

Руководитель центра также сообщила, что всех грызунов, которых отлавливают в жилых домах, отдают на исследования в лабораторию особо опасных инфекций республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Так, в 2023 году отловить удалось 46 грызунов, их также отправили на исследование. У 17 из них были выявлены особо опасные инфекции. У большинства — 70% случаев — была выявлена туляремия (острое инфекционное заболевание, которое вызывает лихорадку, поражение лимфатических узлов и других органов). У 17% проверенных грызунов обнаружена геморрагическая лихорадка с почечным симптомом, а у 12% — лептоспироз (инфекция, поражающая мышцы, центральную нервную систему, капилляры, почки и печень).

Увеличить площадь обработки

Лободенко полагает, что для большей эффективности работы в этом направлении нужно увеличивать площади обработки.

Так, например, сейчас не обрабатываются строения внутри дворов, которые имеют общие коммуникации с домами. Это центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, а ведь основные пути миграции для грызунов — это как раз-таки подземные коммуникации (канализация, тепло- и электросети).

Дезинсекционные мероприятия осуществляются сезонно — с апреля по октябрь. Обрабатываются подвалы и мусороприемные камеры, но, по мнению, директора профильного центра, эти работы нужно осуществлять и в подъездах.

«Об этом свидетельствуют заявки от жителей, которые поступают даже не в сезон», — заявила специалист.