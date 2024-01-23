Смерть под камерами: ревнивец жестоко забил битой соперника прямо во дворе дома

Согласно данным прокуратуры, нешуточная драка развернулась прямо во дворе дома. Мужчина приревновал свою даму сердца и решил показать потенциальному сопернику, что не следует заглядываться на чужих женщин. Он вооружился битой, после чего несколько раз ударил оппонента по голове, даже когда тот уже лежал на земле. Потасовку заметила жительница дома и сразу же позвонила в полицию. На место происшествия специалисты прибыли вместе с врачами скорой — его госпитализировали в горбольницу. Однако спасти пациента не удалось: он скончался в медучреждении.