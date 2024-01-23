Смерть под камерами: ревнивец жестоко забил битой соперника прямо во дворе дома

Мужчина избил битой лежачего человека в Арсеньеве. Пострадавший скончался в больнице, подробности — в материале «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным прокуратуры, нешуточная драка развернулась прямо во дворе дома. Мужчина приревновал свою даму сердца и решил показать потенциальному сопернику, что не следует заглядываться на чужих женщин. Он вооружился битой, после чего несколько раз ударил оппонента по голове, даже когда тот уже лежал на земле. Потасовку заметила жительница дома и сразу же позвонила в полицию. На место происшествия специалисты прибыли вместе с врачами скорой — его госпитализировали в горбольницу. Однако спасти пациента не удалось: он скончался в медучреждении.
В пресс-службе прокуратуры корреспонденту «КП» сообщили, что, по предварительным данным, возлюбленная сразу двоих мужчин ни с кем из них в официальном браке не состояла.
Агрессора задержали, решается вопрос о мере пресечения. Ход и результаты проверки поставлены на контроль надзорного ведомства.
Напомним, что кадры с избиением «разлетелись» по соцсетям. Комментаторы отметили, что нападавший бил человека лениво и методично, словно выбивал ковер. При этом он словно намеренно бил по голове, но подтверждения своим словам люди не нашли — в деле будут разбираться сотрудники госорганов.
Ранее «КП» писала о драке двух родственников: старший брат убил младшего трубой.