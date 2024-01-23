В Красноярске осудили одного из возможных участников ОПГ Ярослава Малиновского

Напомним, преступление было совершено вечером 2 февраля 2023 года возле фитнес-центра по улице 8 Марта. Осужденный и его товарищи, всего не менее 15 человек, устроили разборки с двумя мужчинами 24 и 27 лет. При себе у нападавших были нож и кастет. Оппонентам они нанесли множественные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, причинив телесные повреждения.