В Красноярске осудили одного из возможных участников ОПГ Ярослава Малиновского

Напомним, преступление было совершено вечером 2 февраля 2023 года возле фитнес-центра по улице 8 Марта. Осужденный и его товарищи, всего не менее 15 человек, устроили разборки с двумя мужчинами 24 и 27 лет. При себе у нападавших были нож и кастет. Оппонентам они нанесли множественные удары руками и ногами по голове, телу и конечностям, причинив телесные повреждения.
«В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. О фактах преступной деятельности он рассказал в рамках заключенного в ходе следствия досудебного соглашения о сотрудничестве», — пояснили в СК.
По части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой) суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Расследование уголовного дела в отношении остальных участников конфликта продолжается. Обвиняемые проверяются на возможное участие в преступном сообществе, организованном Ярославом Малиновским. Сам он и пятеро его подельников объявлены в федеральный (межгосударственный) розыск.