С 29-летним военнослужащим, погибшим на СВО, простятся в Березовском

В поселке Кедровка Березовского городского округа 24 января проводят в последний путь 29-летнего Владислава Склярова, погибшего на специальной военной операции. Мужчина, в 2014 году прошедший срочную службу в составе воздушно-десантных войск, работал инспектором в «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Он был мобилизован для участия в СВО 24 сентября 2022 года. Погиб в бою на территории Украины 21 апреля 2023 года в звании сержанта.