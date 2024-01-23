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В Башкирии автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым водителем

В Башкирии сотрудники госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем. В ходе преследования автоинспекторам удалось задержать нарушителя, пытавшегося скрыться.
Источник: Башинформ

По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, накануне около трех часов ночи при несении службы в городе Ишимбай экипаж инспекторов ДПС обратил внимание на автомашину «Тойота Корона», которая двигалась с большой скоростью.

Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники ДПС со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начали преследование автомобиля.

В результате преследования водитель был задержан. В отношении гражданина были составлены административные материалы:

-за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ;

-за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по ст.12.37 КоАП РФ;

-за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ;

-за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя-наркомана.

ГИБДД