В Башкирии автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым водителем

По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, накануне около трех часов ночи при несении службы в городе Ишимбай экипаж инспекторов ДПС обратил внимание на автомашину «Тойота Корона», которая двигалась с большой скоростью.



Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники ДПС со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начали преследование автомобиля.



В результате преследования водитель был задержан. В отношении гражданина были составлены административные материалы:



-за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ;



-за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по ст.12.37 КоАП РФ;



-за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ;



-за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.



Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.