Суд отправил в колонию подростка из Челябинской области за покушение на теракт

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 5 годам в колонии общего режима за покушение на теракт.
В управлении ФСБ по Челябинской области сообщили, что задержали южноуральца в прошлом году. В тот момент молодому человеку еще не исполнилось 18 лет.
— Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, он совершил покушение на террористический акт в отношении объекта Министерства обороны Российской Федерации, расположенного в регионе, — заявили в УФСБ.
Что за объект минобороны был местом несостоявшегося теракта, в ФСБ не уточняют, как не называют и организацию, в симпатии к которой молодого человека уличили.