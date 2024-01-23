Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Челябинские врачи вынули из уха ребенка мертвого таракана

Врачи челябинской детской клинической больницы № 8 нашли в ухе у двухлетнего малыша мертвого таракана. Родители обратились в больницу после того, как он стал беспокойным — начал хвататься за голову и кричать, сообщили в пресс-службе медучреждения.

В поликлинике после осмотра мальчика медики приняли решение госпитализировать его, чтобы исключить опасные диагнозы. Уже в отделении врач-лор обнаружил посторонние объекты в левом ухе ребенка. После изъятия оказалось, что это остатки уже высохшего таракана.

Предварительно установлено, что насекомое попало в ухо малыша за несколько дней до осмотра, а наружу самостоятельно выползти уже не смогло. К счастью, обошлось без осложнений.

Сейчас мальчик уже полностью восстановился и здоров. А специалисты провели беседу с родителями о важности поддержания чистоты в квартире.