Челябинские врачи вынули из уха ребенка мертвого таракана

В поликлинике после осмотра мальчика медики приняли решение госпитализировать его, чтобы исключить опасные диагнозы. Уже в отделении врач-лор обнаружил посторонние объекты в левом ухе ребенка. После изъятия оказалось, что это остатки уже высохшего таракана.
Предварительно установлено, что насекомое попало в ухо малыша за несколько дней до осмотра, а наружу самостоятельно выползти уже не смогло. К счастью, обошлось без осложнений.
Сейчас мальчик уже полностью восстановился и здоров. А специалисты провели беседу с родителями о важности поддержания чистоты в квартире.