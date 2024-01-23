Челябинские врачи вынули из уха ребенка мертвого таракана

Врачи челябинской детской клинической больницы № 8 нашли в ухе у двухлетнего малыша мертвого таракана. Родители обратились в больницу после того, как он стал беспокойным — начал хвататься за голову и кричать, сообщили в пресс-службе медучреждения.