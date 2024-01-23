На границе Ростовской области и ДНР нашли груз для бойцов СВО

Мужчина считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле. «Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть сгортать (сгребать — прим. “Ленты.ру”)», — пояснил он.