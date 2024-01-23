На границе Ростовской области и ДНР нашли груз для бойцов СВО

Свалку гуманитарной помощи мужчина нашел в Амвросиевке. Он показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены. «Очень много было там медицины», — сказал волонтер.
По словам Закутнего, местные жители рассказали ему, что речь идет о фуре с гуманитарной помощью. «Там все раскатано было бульдозером и трактором», — подчеркнул он.
Волонтер признался, что больше всего его удивил найденный там же ящик с письмами детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний.
Мужчина считает, что гуманитарную помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле. «Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть сгортать (сгребать — прим. “Ленты.ру”)», — пояснил он.