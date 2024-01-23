По информации работников, животное забралось в трансформатор и погибло. В дальнейшем трансформаторную станцию оборудуют дополнительной обшивкой, чтобы подобная ситуация не повторилась.
ЧП в поселке Яйва произошло после короткого замыкания электрического трансформатора — это привело к отключению очистных сооружений и остановке подачи холодного водоснабжения для потребителей. Трансформатор был заменен, а подача воды восстановлена.
Виновником коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот
Стала известна причина вчерашней крупной коммунальной аварии в поселке Яйва: виновником стал бродячий кот, забравшийся в трансформатор. Об этом сообщают «Вести-Пермь» со ссылкой на сотрудников канализационной насосной станции Яйвы.
По информации работников, животное забралось в трансформатор и погибло. В дальнейшем трансформаторную станцию оборудуют дополнительной обшивкой, чтобы подобная ситуация не повторилась.