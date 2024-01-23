Виновником коммунальной аварии в Яйве стал бродячий кот

По информации работников, животное забралось в трансформатор и погибло. В дальнейшем трансформаторную станцию оборудуют дополнительной обшивкой, чтобы подобная ситуация не повторилась.



ЧП в поселке Яйва произошло после короткого замыкания электрического трансформатора — это привело к отключению очистных сооружений и остановке подачи холодного водоснабжения для потребителей. Трансформатор был заменен, а подача воды восстановлена.