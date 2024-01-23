В Иркутске продолжают разыскивать пропавшего в декабре мужчину

Полицейские продолжают розыск без вести пропавшего 50-летнего Максима Плотникова. О мужчине ничего неизвестно с вечера 22 декабря, тогда он перестал выходить на связь с родными. Отметим, что последний раз пропавшего видели возле ТЦ «Яркомолл», куда он намеревался отправиться за покупкой подарков. Его передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На вид мужчине 45−50 лет, рост 170 см, черные волосы, худощавое телосложение. У пропавшего короткая стрижка, густые черные брови, карие глаза. Мужчина восточной внешности.
Среди особых примет — цветная татуировка на левом плече с тигром в жёлто-рыжих оттенках; шрам около 10 см на затылке, родимое пятно на мизинце одной из рук.
Был одет в черную шапку, зимнюю куртку, у куртки красный верх и черный низ. Штаны на мужчине были черные, на ногах — берцы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, оперативники призывают сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» по телефонам 29−21−40, 21−39−35 02 (102 с мобильного), сотруднику уголовного розыска 89248337220 или по номеру волонтеров — 89140070273.