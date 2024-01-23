В Иркутске продолжают разыскивать пропавшего в декабре мужчину

Полицейские продолжают розыск без вести пропавшего 50-летнего Максима Плотникова. О мужчине ничего неизвестно с вечера 22 декабря, тогда он перестал выходить на связь с родными. Отметим, что последний раз пропавшего видели возле ТЦ «Яркомолл», куда он намеревался отправиться за покупкой подарков. Его передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.