Сальто легковушки после ДТП попало на видео в Волгограде

Видео эффектного дорожно-транспортного происшествия, случившегося еще в минувшую субботу, 20 января, поделилось накануне в VK госучреждение «Безопасный регион».
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Поворачивающий налево водитель на красном авто не убедился в том, что не станет помехой для белой легковушки, которая двигалась от центра города по проспекту на «зеленый». Находившийся за ее рулем водитель не успел среагировать, да и не имел такой возможности, поскольку скорость, судя по видео, была достаточно велика.
В результате от удара машина совершила кульбит и приземлилась на колеса. Судя по тому, что авария не попала в полицейскую сводку, в ДТП никто из людей не пострадал.
Ранее в Средней Ахтубе под колесами грузовика пострадала восьмилетняя девочка.