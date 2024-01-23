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Сальто легковушки после ДТП попало на видео в Волгограде

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев, от удара машина совершила кульбит и приземлилась на колеса.
Источник: ВКонтакте

Видео эффектного дорожно-транспортного происшествия, случившегося еще в минувшую субботу, 20 января, поделилось накануне в VK госучреждение «Безопасный регион».

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Поворачивающий налево водитель на красном авто не убедился в том, что не станет помехой для белой легковушки, которая двигалась от центра города по проспекту на «зеленый». Находившийся за ее рулем водитель не успел среагировать, да и не имел такой возможности, поскольку скорость, судя по видео, была достаточно велика.

В результате от удара машина совершила кульбит и приземлилась на колеса. Судя по тому, что авария не попала в полицейскую сводку, в ДТП никто из людей не пострадал.

Ранее в Средней Ахтубе под колесами грузовика пострадала восьмилетняя девочка.