Сальто легковушки после ДТП попало на видео в Волгограде

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Поворачивающий налево водитель на красном авто не убедился в том, что не станет помехой для белой легковушки, которая двигалась от центра города по проспекту на «зеленый». Находившийся за ее рулем водитель не успел среагировать, да и не имел такой возможности, поскольку скорость, судя по видео, была достаточно велика.