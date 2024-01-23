Проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она ошибочно посчитала бродячим. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.