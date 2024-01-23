Как дело о хулиганстве помогло раскрыть жестокое убийство и резонансное ограбление 15-летней давности



Правоохранители установили, что нападение планировалось заранее. Согласно записям камер видеонаблюдения, злоумышленник наблюдал за пунктом обмена валюты еще с 7 декабря. За это время он отметил для себя режим работы и перерыва кассира и другие необходимые для совершения преступления детали. В день ограбления фигурант дождался, пока сотрудница банка уйдет на обеденный перерыв, и беспрепятственно проник в тамбур пункта обмена валюты, где и спрятался. Ничего не подозревавшая девушка вернулась и продолжила работать, в то время как преступник выжидал подходящего момента. Когда во время перерыва она решила выйти из помещения на улицу, мужчина напал на нее и несколько раз ударил ножом в жизненно важные органы. Забрав все деньги из кассы, нападавший выбежал, прикрывая лицо руками. В последующем нож, которым была зверски убита кассир, правоохранители нашли на автомобильной парковке возле соседнего дома.



Следствием и сотрудниками милиции на причастность к совершенному преступлению проверялись родственники, знакомые и коллеги убитой, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, а также лица, схожие по приметам с предполагаемым преступником. К сожалению, несмотря на проведенную работу, раскрыть преступление не удалось. Все эти годы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия не прекращались. Отправную точку к раскрытию преступления в 2023 году положило дело о хулиганстве. В августе прошлого года, благодаря 17-летней девочке, сотрудники милиции за совершение циничного поступка задержали 48-летнего мужчину. Фигурант давал признательные показания и всячески сотрудничал со следствием, но об одном из обстоятельств своей биографии минчанин намеренно умалчивал.



В последующем следователи от экспертов получили информацию о возможном совпадении нескольких признаков его генетических характеристик с выявленным генотипом на предмете, изъятом в ходе проведения следственных действий по уголовному делу об убийстве в 2009 году. Указанные данные стали ключевой зацепкой. Столичные следователи возобновили предварительное расследование по уголовному делу и вновь проанализировали всю имеющуюся информацию. После проведения кропотливой работы по сбору доказательств причастности минчанина к убийству по поручению следствия сотрудниками столичной милиции мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что изначально не собирался убивать кассира. Он увидел, что в пункте обмена валюты есть входное помещение со стеллажами, где легко можно спрятаться. Фигурант вспомнил, что тогда в столичном гипермаркете неизвестный ограбил кассу обменника, предварительно связав специалиста. Так как входной роллет работник банка не закрывала, мужчина решил повторить увиденное преступление. План был простой: выждать момент, когда сотрудник уйдет на перерыв, затаиться за стеллажами, связать девушку и забрать деньги из кассы. Но все пошло не так, как он задумал. Кассир отчаянно сопротивлялась и звала на помощь. Фигурант запаниковал и, испугавшись ответственности, ударил потерпевшую ножом в область шеи и грудной клетки. Украденные деньги подозреваемый потратил на продукты питания, одежду, а оставшуюся сумму проиграл в казино.



Известно, что ранее задержанный был неоднократно судим за мошенничество. Он разведен и работает контролером контрольно-пропускного пункта в частной компании. В настоящее время к нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по результатам расследования.