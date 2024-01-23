Проводницу, выбросившую кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, отстранили от работы

Помимо этого, после громкой истории РЖД планирует «персонифицировать перевозку животных» в поездах при оформлении билета.
«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — отметил замгендиректора компании Иван Колесников.
История о выброшенном из поезда коте Твиксе прогремела на всю страну 19 января. Но случилось все еще 11 января. Кот ехал с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На Урале животному делали операцию. В поезде кот сидел в переноске, но, когда хозяин задремал, Твикс выскочил и стал ходить по вагону. Пассажиры увидели его и сообщили проводнице. Женщина решила, что он забежал случайно, и выпустила Твикса на мороз, когда поезд остановился в Кирове.
Когда хозяин проснулся, то обнаружил, что питомца нет. Поезд в это время уже покинул Киров. На следующий день семья, в которой жил кот, объявила поиски. Нашедшим животное хозяева пообещали 30 тыс. рублей. Твикса искали 5 тыс. человек. В итоге его нашли, но мертвым. Тело кота волонтер обнаружил возле железнодорожного переезда.
В РЖД заявили, что проведут проверку и примут меры, чтобы таких историй больше не было. Полиция отказалась возбуждать в отношении проводницы уголовное дело по статье о самоуправстве. Там пояснили, что нет состава преступления. Разобраться с этой историей уже поручил глава СКР Александр Бастрыкин.