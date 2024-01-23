Проводницу, выбросившую кота из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, отстранили от работы

История о выброшенном из поезда коте Твиксе прогремела на всю страну 19 января. Но случилось все еще 11 января. Кот ехал с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На Урале животному делали операцию. В поезде кот сидел в переноске, но, когда хозяин задремал, Твикс выскочил и стал ходить по вагону. Пассажиры увидели его и сообщили проводнице. Женщина решила, что он забежал случайно, и выпустила Твикса на мороз, когда поезд остановился в Кирове.