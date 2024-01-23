Как пережить стресс после землетрясения

Нормальные психологические реакции в такой ситуации:
- Трудность о воспоминании части травматического события. Ощущение, будто заново переживаешь образы и звуки травматического события.
- Беспокойство по поводу повторного переживания травматического события.
- Чувствительность к слабым раздражителям. Возможно, звук проезжающей машины, порыв ветра могут вызвать у людей опасение, что событие происходит снова.
- Ощущение необходимости постоянно быть начеку, например боязнь остаться одной (ому) в любом окружении, боязнь остаться одной (ому) в детской комнате.
- Чувство сильных эмоций, таких как страх, гнев, ужас, беспомощность, безнадежность, вина и стыд.
- Приступы плача или неспособность что-либо чувствовать.
- Потливость, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, проблемы со сном (повышенная или сниженная потребность во сне, трудности с глубоким сном, неспособность заснуть вечером, неспособность проснуться утром или чувство вины за то, что не могу заснуть), проблемы с питанием (повышенный или пониженный аппетит или чувство вины за то, что не в состоянии есть), мышечное напряжение, стискивание зубов и челюстей, соматические симптомы в определенных областях тела, чувство, будто вас снова трясет, и головокружение.
- Трудность сосредоточиться на основных повседневных задачах.
Психологическая травма определяется специалистами как необычное событие, способное вызвать психологический стресс и сопровождающееся чувством страха и беспомощности, проявление которых в первый месяц после травматического события является нормой.
Существуют различные способы борьбы с чувством страха. Но если вы чувствуете, что не можете справиться с этим самостоятельно, если вам кажется, что все вокруг вибрирует, если вы не можете зайти в закрытое помещение, не можете находиться на верхних этажах высотных зданий, если есть нарушения сна, тревожность, тогда лучше обратиться к специалистам.
Однако можно попытаться помочь себе. Вот несколько простых советов:
1. Позаботьтесь о здоровье.
2. Правильно питайтесь.
3. Занимайтесь физкультурой.
Стресс влияет на весь организм в целом, поэтому можно существенно помочь себе, если уделять здоровью больше времени, чем прежде.
4. Необходимо позаботиться об эмоциональном комфорте и отводить больше времени на те дела, которые особенно приятны.
Неприятности могут усилить нежелательные симптомы.
5. Не следует избегать общения.
Нужно чаще находиться среди людей, быть полезным другим. Активная социальная жизнь поможет ощутить душевный комфорт.
6. Не ожидайте, что воспоминания и тревожность уйдут сами по себе.
Чувства останутся и будут беспокоить в течение длительного времени. Вот почему крайне важны откровенные разговоры — по душам.
Сильные толчки почувствовали жители Алматы в ночь с 22 на 23 января. Сейсмологи сообщили, что землетрясение в Алматы достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Подземные колебания также ощутили жители Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях, а также в столице.
Утром 23 января директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил, что землетрясение, произошедшее в Алматы, никакой опасности для инфраструктуры города и Алматинской агломерации не представляет.