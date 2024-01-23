Как пережить стресс после землетрясения

Существуют различные способы борьбы с чувством страха. Но если вы чувствуете, что не можете справиться с этим самостоятельно, если вам кажется, что все вокруг вибрирует, если вы не можете зайти в закрытое помещение, не можете находиться на верхних этажах высотных зданий, если есть нарушения сна, тревожность, тогда лучше обратиться к специалистам.