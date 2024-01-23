В Беларуси задержали участников контрабанды препарата от диабета, который принимали Маск и Кардашьян для похудения

Во время проведения спецмероприятия на автодороге М-1 они остановили для проверки Audi, которым управлял гражданин Беларуси. Машина следовала в Россию. В багажнике таможенники обнаружили 378 упаковок медицинского препарата Ozempic.
«Организатором схемы оказался 56-летний гражданин Российской Федерации. Он “раздавал” лекарства в Польше различным физическим лицам. Граждане перемещали их через пункт пропуска “Брест” под видом товаров для личного пользования. В поиске таких физических лиц был задействован 54-летний брестчанин. Он же собирал и хранил Ozempic по месту своего жительства».
Согласно экспертизе, стоимость обнаруженного товара составила порядка 570 тысяч рублей (1500 рублей за упаковку лекарства).
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь (контрабанда, совершенная группой лиц). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.
Ozempic — лекарство для лечения диабета второго типа, содержащее семаглутид в качестве активного вещества. Оно имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это замедляет перистальтику кишечника, человек дольше чувствует сытость. Также препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе. Поэтому препараты с содержанием семаглутида (помимо Ozempic, это и Mounjaro, и Wegovy) приводят к быстрому снижению массы тела — до 15−20%.
Среди звезд открыто заявляли о том, что прибегли к помощи «Оземпика», чтобы похудеть, были Илон Маск и Ким Кардашьян.