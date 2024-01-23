В Беларуси задержали участников контрабанды препарата от диабета, который принимали Маск и Кардашьян для похудения

Ozempic — лекарство для лечения диабета второго типа, содержащее семаглутид в качестве активного вещества. Оно имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом, когда он ощущает пищу в желудке, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это замедляет перистальтику кишечника, человек дольше чувствует сытость. Также препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе. Поэтому препараты с содержанием семаглутида (помимо Ozempic, это и Mounjaro, и Wegovy) приводят к быстрому снижению массы тела — до 15−20%.