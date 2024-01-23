В рядах нацистов. За что разыскивают петербургского бойца ММА Дживовского?

Сначала тероборона, затем РДК*
Суд Петербурга заочно арестовал экс-участника MMA Дениса Дживовского. Профессионального бойца без правил обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 208 УК РФ (Участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
По версии следствия, уроженец Петербурга принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в составе территориальной обороны Киева. После чего вступил в ряды воинского формирования «Русский добровольческий корпус» (запрещено в РФ, внесено в список террористических организаций).
«Следствие полагает, что Дживовский действовал по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении военнослужащих ВС РФ. Дживовский, достоверно зная о целях СВО, вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против РФ, а далее вступил в ряды воинского формирования “Русский добровольческий корпус”, подчиненного Министерству обороны Украины».
Арестовали между тем экс-участника MMA пока лишь заочно. С 28 ноября 2023-го Дживовский находится в международном розыске. В суде Северной столицы уточнили, что мера пресечения избрана на два месяца с момента передачи Дживовского правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента его фактического задержания на территории России.
Уехал через Финляндию.
Известно, что родился Денис Дживовский в Петербурге в 1989 году. Он является финалистом Кубка Мира и Чемпионата России по смешанным единоборствам, бронзовым призёром Чемпионата России, Кубка России и Кубка Евразии, Олимпиады боевых искусств по ММА, Кубка Евразии по грэпплингу. Он также многократный победитель и призёр любительских турниров по ММА, грэпплингу и боевому самбо в Петербурге и Москве, выступал за петербургский клуб NordTraining. На его счету в профессиональной карьере семь побед и четыре поражения.
Как полагают силовики, уехал из России Дживовский в 2020 году, и попал на территории Украины транзитом через Финляндию. После этого он и вступил в ВСУ.
Если суд признает петербуржца виновным по инкриминируемой 208-й статье УК РФ, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
К слову, это далеко не единственный случай участия граждан РФ в украинских террористических и военных формированиях. Ещё в 2013—2014 годах немалая часть российских неонацистов бежала на Украину. Spb.aif.ru ранее писал о судьбах радикальных националистов и выяснил, почему радикалы и экстремисты ещё десять лет назад начали массово уезжать из РФ на Украину. *Организация запрещена в РФ, внесена в список террористических.