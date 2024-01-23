В рядах нацистов. За что разыскивают петербургского бойца ММА Дживовского?

Известно, что родился Денис Дживовский в Петербурге в 1989 году. Он является финалистом Кубка Мира и Чемпионата России по смешанным единоборствам, бронзовым призёром Чемпионата России, Кубка России и Кубка Евразии, Олимпиады боевых искусств по ММА, Кубка Евразии по грэпплингу. Он также многократный победитель и призёр любительских турниров по ММА, грэпплингу и боевому самбо в Петербурге и Москве, выступал за петербургский клуб NordTraining. На его счету в профессиональной карьере семь побед и четыре поражения.