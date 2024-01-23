Житель Гурьевска зашёл в тупик в споре с женой и использовал пневматику в качестве аргумента

В Гурьевске 40-летний местный житель зашёл в тупик в споре с женой и использовал пневматику в качестве аргумента. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
44-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что супруг угрожал её убить, при этом размахивал перед ней предметом, похожим на пистолет.
«Участковые уполномоченные полиции установили, что в ходе скандала между супругами 40-летний мужчина зашёл за супругой в ванную комнату и стал угрожать ей пневматическим пистолетом марки Walther СР 88», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Орудие преступления изъято.
В Светлогорске мужчина угрожал пистолетом женщине, выгуливавшей собаку под окнами его квартиры.