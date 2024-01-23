В Перми 23 января эвакуировали школу № 61

Днем во вторник, 23 января, в соцсетях стала появляться информация об эвакуации в школе № 61 в Перми. Очевидцы сообщали, что всех учеников вывели из здания на улицу. Речь идет о школе, расположенной на улице Николая Островского, 46А.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что в пермской школе № 61 проводится плановая тренировка по отработке действий при эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью учеников и учителей нет.
Жителей Прикамья призывают соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. В ведомстве также напомнили единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».