Стали известны подробности ДТП в Шахунском округе, где погибли два человека

Погибшие в ДТП под Шахуньей были мужем и женой, сообщил ИА «Время Н» источник в силовом ведомстве.
Напомним, ДТП на 11-м километре автодороги Шахунья — Вахтан произошло утром 23 января.
53-летний водитель «Пежо» сбил двух переходящих проезжую часть пешеходов. От удара они упали на дорогу, а затем на них наехал ВАЗ, который двигался в попутном направлении.
В результате 46-летняя женщина и 41-летний мужчина погибли на месте.
Известно, что погибшие переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.