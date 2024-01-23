Бухта Тихая погрузилась во тьму: крупная авария в Первомайском районе Владивостока

По информации пресс-службы ОАО «ДРСК», 23 января около 19.00 в районе улицы Феодосийская произошёл обрыв провода ЛЭП. Как следствие возникло возгорание на подстанции Загородная. На место прибыла бригада энергетиков и пожарный расчет МЧС. В настоящее время энергетики занимаются переводом нагрузки потребителей на другие центры питания. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Как только будет локализовано возгорание энергетики приступят к устранению повреждения.