Бухта Тихая погрузилась во тьму: крупная авария в Первомайском районе Владивостока

Во Владивостоке произошла крупная авария на сетях электроснабжения в Первомайском районе Владивостока. Десятки домов в районе бухты Тихой погрузились во тьму, сообщили очевидцы ИА PrimaMedia.
По словам местных жителей, перед отключением они слышали громкий «хлопок».
По предварительной информации, электричество отсутствует на десятках улиц, среди них: Феодосийская, Сафонова, Борисенко, Волкова, Героев Хасана, Добровольского, Можайская, Командорская, Строительная, Сахалинская и многих других.
По информации пресс-службы ОАО «ДРСК», 23 января около 19.00 в районе улицы Феодосийская произошёл обрыв провода ЛЭП. Как следствие возникло возгорание на подстанции Загородная. На место прибыла бригада энергетиков и пожарный расчет МЧС. В настоящее время энергетики занимаются переводом нагрузки потребителей на другие центры питания. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Как только будет локализовано возгорание энергетики приступят к устранению повреждения.
«Оперативная бригада находится на месте. Сейчас мы производим допуск оперативного расчета, для того чтобы устранить аварию, и будем определять характер повреждений на нашем оборудовании и срок восстановления. Также сразу рассматриваются резервные схемы, на которые мы можем перевести наших потребителей», — уточнили в компании.