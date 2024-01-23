В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого

САМАРА, 23 янв — РИА Новости. Двоих самарцев задержали по подозрению в похищении знакомого, с которого они потребовали 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников.
По факту происшествия Ленинский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 26 лет по статье 126 УК РФ (похищение человека).
«В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей», — говорится в сообщении ведомства.
Источник в силовых структурах сообщил, что мужчины требовали с пострадавшего 500 тысяч рублей.