В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого

По данным регионального СУСК России, в ночь на 21 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, похитили знакомого 26-летнего мужчину, требуя у него деньги. Когда похищенного привезли к дому, где он должен был их передать, сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленников.