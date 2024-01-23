Попавший в снежную бурю мужчина погиб в ВКО

Сообщается, что двое мужчин возвращались на лошадях из села Ушбулак на участок Сарытау и попали в снежную бурю. Путники заблудились, и им пришлось заночевать в дороге. Один из мужчин погиб, у второго, по предварительным данным, — обморожение конечностей.