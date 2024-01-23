Взрыв газа произошел в частном доме в Воронеже: пострадал мужчина

Днем вторника, 23 января, пожар вспыхнул в частном доме на улице Свободы в Центральном районе Воронежа. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. В результате мужчина 1996 года рождения получил ожоги, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.