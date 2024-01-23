Взрыв газа произошел в частном доме в Воронеже: пострадал мужчина

Днем вторника, 23 января, пожар вспыхнул в частном доме на улице Свободы в Центральном районе Воронежа. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. В результате мужчина 1996 года рождения получил ожоги, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
В социальных сетях очевидцы поделились видео с места происшествия. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:31. Огонь вспыхнул на площади более 30 кв. м.
Пожар тушили пять пожарных расчетов. Пожар удалось ликвидировать в 11:48. На месте происшествия продолжают работать все необходимые службы, сообщили в МЧС.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Центральном районе Воронежа на улице Героев Революции произошел взрыв газа в частном доме. Пострадала 35-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами. В доме также находились малолетние дети. СК проводит доследственную проверку.