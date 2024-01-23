Банда неизвестных уничтожает лифты в Екатеринбурге

«Неизвестные вырезали кабели в трех лифтовых шахтах. Накануне ко мне в офис зашли двое крепких молодых людей и предложили помощь в профессиональной деятельности. Я отказался. Примерно через сутки произошел инцидент», — передает слова Гладкова «ФедералПресс».
По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как во двор вошли две группы молодых людей в черном с закрытыми масками лицами — в общей сложности пять человек. На кадрах видно, как один из них проводит инструктаж с остальными. Затем молодые люди проникли в два подъезда. Один вызывал лифт на четвертый этаж, второй разжимал двери лифтовой шахты на третьем этаже и перерезал провода.
Полиция виновных не нашла. Общий ущерб составил более 250 тыс. рублей. По предположению Гладкова, диверсию заказала одна из крупных городских управляющих компаний.
По данным ЕАН, в лифте на Химмаше, где на прошлой неделе серьезно травмировалась екатеринбурженка, тоже были перерезаны кабели.
Лифт с пассажиркой сорвался с высоты и пролетел семь этажей. Пострадавшая женщина находится в больнице, у нее зафиксирована травма позвоночника.
Стоит отметить, что во вторник, 23 января, депутаты Екатеринбургской городской думы приняли решение обратиться к губернатору Свердловской области и мэру Екатеринбурга с просьбой выделить дополнительные деньги на замену лифтов в уральской столице. Инициативу представлял глава комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников. По оценкам депутатов, для замены лифтового оборудования Екатеринбургу дополнительно требуется 800 млн рублей. Эти траты предлагается разделить поровну между областным и городским бюджетами.
После объявления руководителя фракции партии большинства Алексея Вихарева о решении поддержать инициативу, гордума единогласно проголосовала за решение.