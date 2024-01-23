Банда неизвестных уничтожает лифты в Екатеринбурге

По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как во двор вошли две группы молодых людей в черном с закрытыми масками лицами — в общей сложности пять человек. На кадрах видно, как один из них проводит инструктаж с остальными. Затем молодые люди проникли в два подъезда. Один вызывал лифт на четвертый этаж, второй разжимал двери лифтовой шахты на третьем этаже и перерезал провода.