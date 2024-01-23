Улучшенный Т-62МВ выдержал попадание множества FPV-дронов

На земле и на самом танке видны искореженные гранаты ПГ-7 В, которые подвешивались под беспилотники-камикадзе. Еще несколько, по всей видимости, попали в лобовую часть башни. Сработала динамическая защита, также хорошо себя показали решетчатые противокумулятивные экраны, до сих пор вызывающие усмешки у несведущих.