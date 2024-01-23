Улучшенный Т-62МВ выдержал попадание множества FPV-дронов

На земле и на самом танке видны искореженные гранаты ПГ-7 В, которые подвешивались под беспилотники-камикадзе. Еще несколько, по всей видимости, попали в лобовую часть башни. Сработала динамическая защита, также хорошо себя показали решетчатые противокумулятивные экраны, до сих пор вызывающие усмешки у несведущих.
Взрывы нанесли ущерб оптике, однако «шестьдесят второй» вполне можно восстановить силами войсковых ремонтников.
В ходе модернизации Т-62МВ получил усиленную защиту, более мощный двигатель, основательно улучшили и приборное оборудование. Так, установлен тепловизионный прицел, позволяющий эффективно поражать в темное время суток различные цели.
ВСУ же в конце прошлого года начали получать Leopard 1, которые сами же критикуют за плохую надежность и «картонную» броню. Германский танк даже после одного попадания боевой части реактивной гранаты быстро бы превратился в гигантский костер.