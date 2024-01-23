ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила по позициям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки. Потери украинских войск превысили 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30, а также станции РЭБ «Анклав-Н».