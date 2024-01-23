«В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в документе.
Противник потерял здесь более 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовиков 32-й, 66-й и 81-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области и Макеевки в ЛНР. Потери противника составили до 45 человек личного состава, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией ударила по позициям 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки. Потери украинских войск превысили 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, противник лишился танка, двух БМП, шести автомобилей, гаубицы Д-30, а также станции РЭБ «Анклав-Н».
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также САУ «Акация».
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Нестерянки и Пятихаток. Противник лишился 55 военнослужащих, танка, трех пикапов и орудия Д-30.
На Херсонском направлении в результате комплексного удара по украинским позициям на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две САУ «Гвоздика».