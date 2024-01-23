Петербурженка купила квартиру со схроном боеприпасов

— В полицию Петроградского района поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что днем ранее она обнаружила пакет с предметами, похожими на гранату и патроны, по месту жительства, — рассказали в главке. — Установлено, что 19 декабря 2023 года заявительница приобрела указанную квартиру.
Обнаруженные в шкафу боеприпасы были изъяты и переданы на экспертизу. Предварительно сотрудники полиции предположили, что это граната, 10 охотничьих патронов, 21 патрон к винтовке «Мосина», а также еще три патрона.