Минобороны сообщило о групповом ударе по производителям оружия на Украине

В ведомстве не уточнили, по каким конкретно районам наносились удары. Утром о взрывах сообщали представители администраций Киева и Харьковской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказывал о вызовах экстренных служб в Соломенском районе. В Харькове на время прерывалась подача электроэнергии.