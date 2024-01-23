Минобороны сообщило о групповом ударе по производителям оружия на Украине

Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
В ведомстве не уточнили, по каким конкретно районам наносились удары. Утром о взрывах сообщали представители администраций Киева и Харьковской области. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказывал о вызовах экстренных служб в Соломенском районе. В Харькове на время прерывалась подача электроэнергии.
Ночью воздушная тревога несколько раз объявлялась в Харьковской области, сирены звучали также в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны России.
В оборонном ведомстве также сообщили, что за последние сутки подразделения российской группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю. Были отражены четыре атаки в районах Ямполовки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Нанесен удар по пункту управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».
Общие потери ВСУ в Минобороны оценили в более чем 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты три танка, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация».