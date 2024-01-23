В Омске мотоциклист, вышедший из комы, отсудил деньги у виновника аварии

В Омске суд с учётом позиции прокурора обязал водителя выплатить моральный ущерб мотоциклисту, который пострадал в аварии. Об этом сообщила прокуратура Омской области в Telegram-канале.
Суд постановил, что 25 сентября 2021 г. водитель легкового автомобиля ехал по улице Жукова и при повороте на ул. Съездовская на нерегулируемом перекрёстке врезался в мотоцикл. Из-за аварии водитель мотоцикла провёл две недели в коме.
В ноябре 2022 года суд приговорил виновника аварии к 1 году ограничения свободы и лишил прав на год. После этого мотоциклист обратился в суд и потребовал 2 миллиона в качестве морального вреда. Виновник аварии настаивал на обоюдной вине и на минимальной сумме.
Прокурор встал на сторону виновника аварии и обязал его выплатить пострадавшему 700 тысяч рублей. Ответчик пытался оспорить решение, но суд согласился с заключением прокурора.