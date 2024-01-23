В Омске мотоциклист, вышедший из комы, отсудил деньги у виновника аварии

В ноябре 2022 года суд приговорил виновника аварии к 1 году ограничения свободы и лишил прав на год. После этого мотоциклист обратился в суд и потребовал 2 миллиона в качестве морального вреда. Виновник аварии настаивал на обоюдной вине и на минимальной сумме.