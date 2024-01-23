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Уроженец Асакинского района объявлен в международный розыск за терроризм

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранители Андижанской области объявили в розыск боевика, сражавшегося на стороне террористов в Сирии, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу областного УВД.
Уроженец Асакинского района объявлен в международный розыск за терроризм
Источник: УВД Андижанской области

Азизбек Мухаммаджон угли Рахимов, 28-летний уроженец Асакинского района Андижанской области, в 2018 году отправился на работу в Российскую Федерацию через Казахстан. Находясь в России, он попал под влияние вербовщиков международной террористической организации и стал членом радикального сообщества. Чуть позже, перебравшись через Турцию в Сирию, он присоединился к боевикам, и сейчас активно участвует в боевых действиях.

На Азизбека Рахимова заведено уголовное дело по статьям за терроризм, несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении террористического характера, а также за создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.

Гражданин объявлен в международный розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.