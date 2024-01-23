Мигрантов, устроивших стрельбу в ТРЦ «Гринвич», выпустили из СИЗО

Напомним, 26 ноября 2023 года в «Гринвиче» между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем обоих задержали, а по факту происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве.