Минобороны сообщило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Лиман»

Минобороны периодически сообщает об ударах по командным пунктам украинской армии. В начале декабря военное ведомство заявило, что российские военные поразили заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины в районе Днепропетровска (украинское название — Днепр). Кроме того, российские силы тогда атаковали склады горючего украинских военных в районе городов Миргорода в Полтавской области и Хмельницкого в Хмельницкой области. Также был поражен арсенал боеприпасов в Николаевской области Украины, отметили в ведомстве.