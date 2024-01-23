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Полиция и СК попросили помощи у воронежцев в розыске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Подозреваемого, который убил девушку и выкинул ее тело на мусорку, объявили в розыск.
Полиция попросила помощи у воронежцев в розыске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Полиция и следователи официально попросили у воронежцев помощи в розыске подозреваемого в жестоком убийстве несовершеннолетней, тело которой нашли 22 января. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, труп 17-летней несчастной с признаками насильственной смерти обнаружили в бауле на мусорке в Ленинском районе.

По подозрению в этом преступлении ищут 28-летнего Марка Попова, уроженца Махачкалы, зарегистрированного в Мичуринске Тамбовской области. Следователи заочно предъявили ему обвинение. Мужчину объявили в розыск.

Особые приметы: на обеих руках парня есть татуировки, а на груди выбит демон, на левой ноге в районе голеностопного сустава — повязка.

Полицейские совместно со следователями устанавливают все обстоятельства преступления в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Убийство», в том числе местонахождение подозреваемого.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте его нахождения, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (473)251−12−16, 89994353133, 89202196176, (473)269−62−23 или 112. Анонимность гарантируют.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, расследование дела поставил под контроль федеральный СК во главе с Александром Бастрыкиным.