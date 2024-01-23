Полиция и СК попросили помощи у воронежцев в розыске подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Полиция и следователи официально попросили у воронежцев помощи в розыске подозреваемого в жестоком убийстве несовершеннолетней, тело которой нашли 22 января. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, труп 17-летней несчастной с признаками насильственной смерти обнаружили в бауле на мусорке в Ленинском районе.