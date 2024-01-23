В Краснокамске сошли с рельсов вагоны грузового поезда

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры «Комсомолке» подтвердили факт схода с рельсов вагонов грузового поезда в Краснокамске.
Чрезвычайное происшествие произошло на одном из железнодорожных переездов города в первой половине дня 23 января 2024 года. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства схода вагонов.
В Пермской пригородной компании «Комсомолке» пояснили, задержки в движении скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением «Пермь-Краснокамск» нет.
Это не первое происшествие на железнодорожных переездах Краснокамска. В июле 2021 года на одном из переездов также произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Состав следовал из Оверят. Тогда груженые целлюлозой и цементом вагоны не опрокинулись.
Кстати, утренний рейс 22 января электропоезда «Ласточка» № 802Е «Пермь-2 — Екатеринбург» прибыл на конечную остановку с опозданием на один час. Причиной стали снежные заносы.