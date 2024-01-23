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В Краснокамске сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Чрезвычайное происшествие произошло в первой половине дня 22 января.
Источник: Уральская транспортная прокуратура

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры «Комсомолке» подтвердили факт схода с рельсов вагонов грузового поезда в Краснокамске.

Чрезвычайное происшествие произошло на одном из железнодорожных переездов города в первой половине дня 23 января 2024 года. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства схода вагонов.

В Пермской пригородной компании «Комсомолке» пояснили, задержки в движении скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением «Пермь-Краснокамск» нет.

Это не первое происшествие на железнодорожных переездах Краснокамска. В июле 2021 года на одном из переездов также произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Состав следовал из Оверят. Тогда груженые целлюлозой и цементом вагоны не опрокинулись.

Кстати, утренний рейс 22 января электропоезда «Ласточка» № 802Е «Пермь-2 — Екатеринбург» прибыл на конечную остановку с опозданием на один час. Причиной стали снежные заносы.