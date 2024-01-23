В Краснокамске сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Это не первое происшествие на железнодорожных переездах Краснокамска. В июле 2021 года на одном из переездов также произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Состав следовал из Оверят. Тогда груженые целлюлозой и цементом вагоны не опрокинулись.