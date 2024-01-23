В Новосибирске в школу № 137 поступило сообщение о минировании

Днем во вторник, 23 января, в новосибирскую школу № 137 поступило сообщение о минировании. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном ГУ МВД.
На место происшествия выехали спецслужбы. Кинологи провели осмотр здания.
— Сотрудниками полиции проведена проверка помещения. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено, — сообщили в ведомстве.
Напомним, 21 января сотни посетителей эвакуировали из ТЦ «Малинка». В развлекательный центр также поступил ложный звонок о минировании.