Число пострадавших от землетрясения в Алматы возросло до 67, из них 12 детей — врачи

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Число пострадавших от землетрясения в Алматы увеличилось до 67 человек, 12 из которых — дети, сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.
«За медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.
Трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое.
Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.
Четверо детей — шестимесячный и семимесячный младенцы и дети в возрасте 7 и 16 лет — получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи, добавили медики.
«Все травмы они получили дома при падении. Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное», — констатировали врачи.
Малыши получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное.
Еще один подросток 17 лет с диагнозом ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице, отметили в ведомстве.