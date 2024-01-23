Задержаны «валютчики» при обмене почти 10 тысяч долларов

В Мирабадском районе столицы два гражданина задержаны при попытке обмена 74,6 миллиона сумов на 6 тысяч долларов. При осмотре их автомобиля во время рейда сотрудники Генпрокуратуры и МВД изъяли вещественные доказательства — 31,3 тысячи долларов и 3,3 миллиона сумов.
Аналогичным образом в Намангане задержан «валютчик» при попытке продать 3,5 тысячи долларов. У него изъяты 43,5 миллиона сумов.
По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или передача валютных ценностей), ведется следствие.