Задержаны «валютчики» при обмене почти 10 тысяч долларов

В Мирабадском районе столицы два гражданина задержаны при попытке обмена 74,6 миллиона сумов на 6 тысяч долларов. При осмотре их автомобиля во время рейда сотрудники Генпрокуратуры и МВД изъяли вещественные доказательства — 31,3 тысячи долларов и 3,3 миллиона сумов.