Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Задержаны «валютчики» при обмене почти 10 тысяч долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте и Намангане правоохранители задержали «валютчиков» при попытке обмена валюты общей стоимостью почти 10 тысяч долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Задержаны «валютчики» при обмене почти 10 тысяч долларов
Источник: Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз

В Мирабадском районе столицы два гражданина задержаны при попытке обмена 74,6 миллиона сумов на 6 тысяч долларов. При осмотре их автомобиля во время рейда сотрудники Генпрокуратуры и МВД изъяли вещественные доказательства — 31,3 тысячи долларов и 3,3 миллиона сумов.

Аналогичным образом в Намангане задержан «валютчик» при попытке продать 3,5 тысячи долларов. У него изъяты 43,5 миллиона сумов.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статье 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или передача валютных ценностей), ведется следствие.

валюта