В бою на СВО погиб 43-летний контрактник из Пермского края Вячеслав Борисов

Контрактник 43-х лет из Пермского края Вячеслав Борисов погиб в бою на СВО, сообщили в администрации Кудымкарского округа.
Вячеслав Борисов родился 11 декабря 1980 года в селе Островно Удомельского района Калининской области (сейчас — Тверская область).
Окончив школу, он поступил в Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум в городе Кудымкаре, а после его окончания в 1998 году был призван на срочную военную службу. Службу проходил в ракетных войсках в Комсомольске-на-Амуре.
В 2023 году Вячеслав Борисов принял решение встать на защиту Родины. 28 ноября 2023 года при прохождении службы по контракту он погиб в ходе выполнения боевых задач.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Борисов Вячеслав Александрович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении администрации Кудымкарского округа.
Прощание с Вячеславом Борисовым состоится в Кудымкаре 24 января 2024 года в 11.00 в ритуальном зале по улице Коркиных, д. 11.