Во время землетрясения в Казахстане омичам пришлось выбегать на улицу босиком

В ночь на 23 января жители и гости Алма-Аты почувствовали сильное землетрясение. Одновременно мощные подземные толчки зафиксировали в Алматинской и Жетысуской областях. По сообщению МЧС республики, эпицентр был на границе Казахстана и Киргизии, в 264 км от Алма-Аты. Сильные подземные толчки ощущались в самом городе, причем было несколько «волн». Омичка, гостившая в городе в это время, рассказала, как все происходило.
— Было страшно, в нашей пятиэтажке люди выпрыгивали со второго-третьего этажей. Мы с детьми босиком выскочили во двор, а потом долго не могли вернуться, потому что вниз бежал народ с верхних этажей. Всю ночь не спали, были повторные толчки. Соседка, жительница Казахстана, сказала, что за 45 лет такое сильное землетрясение на ее памяти впервые, — передает Татьяна Миронова.
Омичи не спали всю ночь, пережили стресс. Многие из их соседей согревались в машинах, почти нагишом пришлось переживать холод −8…-10 градусов. Поэтому днем и они, и многие их соседи на работу не вышли, легли спать.
Также о сильных подземных толчках сообщали из Китая и Узбекистана. Всего насчитали 44 пострадавших с травмами, из них 10 детей.