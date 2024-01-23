Во время землетрясения в Казахстане омичам пришлось выбегать на улицу босиком

— Было страшно, в нашей пятиэтажке люди выпрыгивали со второго-третьего этажей. Мы с детьми босиком выскочили во двор, а потом долго не могли вернуться, потому что вниз бежал народ с верхних этажей. Всю ночь не спали, были повторные толчки. Соседка, жительница Казахстана, сказала, что за 45 лет такое сильное землетрясение на ее памяти впервые, — передает Татьяна Миронова.