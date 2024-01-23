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«Обогнал нас, а потом упал и захрипел»: в Калининграде прохожие пытались помочь умирающему на улице мужчине

52-летний житель Васильково скончался до приезда скорой.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

В Калининграде прохожие пытались помочь мужчине, который умирал на их глазах. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, подробности рассказала свидетельница случившегося.

Всё случилось в понедельник, 22 января, около 17:30 на перекрёстке Аэропортной и Орудийной.

«Мужчина шёл впереди меня бодрым шагом, свернул за угол. А когда я и ещё одна женщина тоже повернули, увидели, что он лежит на асфальте недалеко от светофора. Мы подбежали, перевернули его, он хрипел, лицо было красное», — говорит свидетельница.

Женщины тут же вызвали скорую, которая была на месте уже через несколько минут. Ещё раньше остановилась проезжавшая мимо машина ППС.

«К тому моменту у мужчины уже почти не было пульса, он слабел очень быстро. Скорая уже ничего не могла сделать, сказали только, что у него не было хронических заболеваний, посмотрели по базе», — добавила калининградка.

По данным источника в экстренных службах региона, погибшему было 52 года. У него могло резко подскочить давление.

В региональном СКР сообщили, что на место происшествия выезжал следователь. Проводится проверка, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

СК