«Обогнал нас, а потом упал и захрипел»: в Калининграде прохожие пытались помочь умирающему на улице мужчине

«Мужчина шёл впереди меня бодрым шагом, свернул за угол. А когда я и ещё одна женщина тоже повернули, увидели, что он лежит на асфальте недалеко от светофора. Мы подбежали, перевернули его, он хрипел, лицо было красное», — говорит свидетельница.